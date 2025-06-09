Зменшення цін на нафту та посилення України: Сибіга про те, як змусити росію до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що необхідно посилити санкції проти росії, встановити граничні ціни на нафту та посилити Україну, щоб примусити рф до миру. Про це Сибіга заявив під час брифінгу з очільником МЗС Литви Кястутісом Будрісом, передає кореспондент УНН.

Ми бачимо, як росія реагує на мирні зусилля світу, на мирні пропозиції США. Відповідь росії - терор та ескалація. На мою думку, є два ключових фактори, два основні блоки, якими можна росію змусити до справедливого миру, прийняти перемир'я. Перше - це подальше посилення санкцій. Тут є ще достатньо сфер і галузей, де ми можемо нарощувати цей санкційний тиск. Він має стати руйнівним для російської економіки. І, власне, в цьому сегменті, в санкційному тиску одне з найбільш болючих рішень для російської сторони - це пониження цінової стелі на нафту. Це наша позиція, наша думка і це справедливо. Мова має йти про 30 доларів

Він наголосив, що Україна сподівається, що рішення щодо зниження цін на нафту буде прийняте під час запланованого засідання G7 у Канаді.

Ми повернемося до тих чинників, можуть змусити росію до справедливого миру. Це санкції, це заморожені активи. Тут потрібно теж більше волі, рішучості. І це також, напевно, одне з рішень, які слід очікувати від формату засідання на рівні лідерів G7 та подальша ізоляція росії. Друга позиція, другий фактор, який може впливати на росію - це зміцнення України, це зміцнення наших оборонних спроможностей, посилення нашої оборонки, поселення нашої армії, щоб ми ставали все більше самодостатніми, щоб ми мали пакет стримання, щоб для росії кожен день, кожна хвилина їхньої подальшої агресії, ціна цієї агресії зростала