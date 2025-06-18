Австралия ввела санкции против части теневого флота россии
Киев • УНН
Австралия впервые ввела целевые санкции против 60 судов российского теневого флота, которые использовались для обхода международных ограничений. Ограничения коснутся доступа судов в порты, их страхования и обслуживания.
Правительство Австралии ввело целевые санкции против 60 судов, связанных с теневым флотом россии. Это первый случай, когда Австралия ввела санкции против теневого флота. Об этом говорится на сайте правительства страны, передает УНН.
Детали
Сообщается, что россия использует эти суда для обхода международных санкций и поддержки войны против Украины.
Действуя с использованием обманных методов, включая переход под другой флаг, отключение систем отслеживания и работу с ненадежным страхованием, теневой флот обеспечивает незаконную торговлю российской нефтью и другими товарами, подпадающими под санкции. Эти санкции подтверждают последовательное обязательство Австралии обеспечить, чтобы россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению в Украину, понесли ответственность
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал это решение партнера Украины "сильным шагом".
Это первый санкционный удар Австралии именно по флоту, и сразу – максимально целевой и сильный. Ограничения будут касаться доступа судов в порты, их страхования и обслуживания. Ряд судов были рекомендованы нашей санкционной группой
Дополнение
В общей сложности Австралия ввела более 1400 санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.
Украинская разведка установила 238 судов, входящих в теневой флот рф и 31 капитана, обслуживающих эти нелегальные маршруты. С их помощью россия и Иран обходят нефтяные санкции и доставляют подсанкционную нефть.
По разным данным, российский теневой флот насчитывает от 600 до 1000 судов, в основном старых танкеров.