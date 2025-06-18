Австралія ввела санкції проти частини тіньового флоту росії
Київ • УНН
Австралія вперше запровадила цільові санкції проти 60 суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних обмежень. Санкційні заходи стосуватимуться доступу суден до портів, їх страхування та обслуговування.
Уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з тіньовим флотом росії. Це перший випадок, коли Австралія ввела санкції проти тіньового флоту. Про це йдеться на сайті уряду країни, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій та підтримки війни проти України.
Діючи з використанням обманливих методів, включаючи перехід під інший прапор, відключення систем відстеження та роботу з неналежним страхуванням, тіньовий флот уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що підпадають під санкції. Ці санкції підтверджують послідовне зобов'язання Австралії забезпечити, щоб росія та ті, хто сприяє її незаконному вторгненню в Україну, понесли відповідальність
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав це рішення партнера України "сильним кроком".
Це перший санкційний удар Австралії саме по флоту, і одразу - максимально цільовий і сильний. Обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їхнього страхування та обслуговування. Низка суден були рекомендовані нашою санкційною групою
Доповнення
Загалом Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Українська розвідка встановила 238 суден, що входять до тіньового флоту рф та 31 капітана, які обслуговують ці нелегальні маршрути. За їхньою допомогою росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.
За різними даними, російський тіньовий флот налічує від 600 до 1000 суден, переважно старих танкерів.