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Каллас: якщо ЄС не збільшить допомогу Україні, європейцям доведеться вчити російську

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що якщо Європа не посилить допомогу Україні, європейцям доведеться вивчати російську мову. Вона підкреслила, що Україна є щитом Європи, а підтримка необхідна для безпеки як України, так і самого ЄС.

Каллас: якщо ЄС не збільшить допомогу Україні, європейцям доведеться вчити російську

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас попередила, що якщо ЄС не посилить допомогу Україні, європейцям саме час почати вивчати російську мову. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Головна дипломатка Євросоюзу наголосила, що допомога Україні залишається критично важливою як для безпеки самого ЄС, так і для стримування російської агресії. За її словами, Україна сьогодні є щитом Європи, і саме сила єдиного фронту здатна зупинити кремль.

Водночас вона визнала, що наявної підтримки недостатньо: Європа повинна активізувати зусилля як на користь Києва, так і задля гарантій власної безпеки.

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Ми повинні зробити більше для України, для нашої власної безпеки також. Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте : якщо ми більше не допоможемо Україні, нам усім слід почати вивчати російську мову. Чим сильніша Україна на полі бою сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли росія нарешті буде готова до переговорів

- сказала Каллас.

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Окрему увагу вона приділила новому, 18-му пакету санкцій проти росії, який наразі розглядається в ЄС. За її словами, кожне нове обмеження ще більше послаблює можливості москви фінансувати війну проти України.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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