Каллас: якщо ЄС не збільшить допомогу Україні, європейцям доведеться вчити російську

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що якщо Європа не посилить допомогу Україні, європейцям доведеться вивчати російську мову. Вона підкреслила, що Україна є щитом Європи, а підтримка необхідна для безпеки як України, так і самого ЄС.