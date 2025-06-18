Каллас: якщо ЄС не збільшить допомогу Україні, європейцям доведеться вчити російську
Київ • УНН
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що якщо Європа не посилить допомогу Україні, європейцям доведеться вивчати російську мову. Вона підкреслила, що Україна є щитом Європи, а підтримка необхідна для безпеки як України, так і самого ЄС.
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас попередила, що якщо ЄС не посилить допомогу Україні, європейцям саме час почати вивчати російську мову. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Головна дипломатка Євросоюзу наголосила, що допомога Україні залишається критично важливою як для безпеки самого ЄС, так і для стримування російської агресії. За її словами, Україна сьогодні є щитом Європи, і саме сила єдиного фронту здатна зупинити кремль.
Водночас вона визнала, що наявної підтримки недостатньо: Європа повинна активізувати зусилля як на користь Києва, так і задля гарантій власної безпеки.
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