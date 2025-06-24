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Сибига обсудил с Каллас новые санкции против рф и евроинтеграцию Украины

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига и верховная представительница ЕС Кая Каллас обсудили усиление санкций против рф и вступление Украины в ЕС. Сибига подчеркнул выполнение Украиной всех требований для переговоров о членстве в ЕС.

Сибига обсудил с Каллас новые санкции против рф и евроинтеграцию Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Во время разговора речь шла об усилении санкционного давления на россию, оборонной поддержке Украины, а также о необходимости безотлагательного открытия переговоров о членстве Украины в ЕС. Об этом сообщило МИД Украины, передает УНН.

Хорошая встреча с Каей Каллас. Мы обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Ожидаем, что они будут действительно сильными и нанесут ущерб военному бюджету Путина. Мы также обсудили необходимость продвижения вступления Украины в ЕС. Я подчеркнул, что Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера, и недопустимо, чтобы одна страна препятствовала этому процессу 

- говорится в заметке Сибиги.

Глава МИД добавил, что ценит поддержку ЕС, особенно в оборонной сфере.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к усилению санкций против россии и ускорению интеграции Украины в Европейский Союз на заседании Совета ЕС в Брюсселе. Он отметил взаимосвязь безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, а также на необходимости экономического давления на кремль.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Министерство иностранных дел Украины
Европейский Союз
Брюссель
Украина
Tesla
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