Рубио удивил НАТО, изменив риторику в отношении россии - Politico

Резкая критика государственного секретаря США Марко Рубио в адрес Европы относительно необходимости усиления санкций против россии стала неожиданностью для министров иностранных дел стран НАТО, с которыми американский дипломат встретился накануне вечером на саммите Альянса. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех неназванных европейских дипломатов, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в разговоре во вторник вечером во время частного ужина, посвященного Украине, Рубио намекнул, что Сенат, вероятно, рассмотрит закон об усилении санкций против рф после завершения работы над налоговым и бюджетным законопроектом президента Дональда Трампа, что может произойти уже на этой неделе.

Рубио, которого критиковали на ужине из-за нежелания Трампа усиливать политику в отношении москвы, признал перед своими европейскими коллегами, что россия является проблемой, которая сдерживает мирные переговоры о прекращении войны в Украине - цитирует издание одного из собеседников.

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СМИ указывает, что уже через несколько часов в кулуарах саммита НАТО Рубио изложил обоснование администрации относительно удержания от дальнейших санкций против россии.

Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и раздавим их еще большим количеством санкций, мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня, а кто же тогда с ними будет разговаривать? - сказал руководитель Госдепа США.

Он также добавил, что Трамп якобы будет знать "время и место" для изменения тактики.

"Рубио представлял союзникам разные позиции перед камерами и во время частных встреч. За закрытыми дверями страны Балтии и Северной Европы начали рассматривать Рубио как союзника в администрации Трампа, который не имеет иллюзий относительно россии и Китая, даже если его публичная риторика не всегда это отражает", - отметил изданию другой собеседник.

Напомним

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп скорее всего будет игнорировать просьбы Европы усилить санкции против россии.

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