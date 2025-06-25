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Трамп о выделении денег на оборону Украины: мы увидим, как это будет

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что "будет видно", будут ли США предоставлять средства на оборону Украины в этом году. Он также отметил, что путин должен прекратить войну, поскольку "люди гибнут в большом количестве".

Трамп о выделении денег на оборону Украины: мы увидим, как это будет

Президент США Дональд Трамп, комментируя, планирует ли Америка в этом году предоставлять средства на оборону Украины, заявил, что будет видно, как это будет. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО, передает УНН.

Детали

На вопрос, будут ли США в этом году предоставлять деньги на оборону Украины в дополнение к 35 млрд от Европы, Трамп ответил: "Что касается денег, мы увидим, как это будет".

Трамп заявил, что путин должен прекратить войну.

"Знаете, путин должен прекратить эту войну, люди гибнут в большом количестве", - сказал Трамп.

Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны25.06.25, 17:34 • 6896 просмотров

Дополнение

Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявлял, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
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