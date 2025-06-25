Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин хотел бы выйти из войны, это для него большая проблема. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО, передает УНН.

Он бы хотел выйти из этой войны, это для него (путина – ред.) большая проблема. Он звонил на днях, и спросил, может ли он помочь с Ираном. Я сказал: нет, вы можете мне помочь с россией…Я считаю, что он такой человек…Я думаю, что он запутался… - заявил Трамп.

Президент США заявил, что уже четыре конфликта урегулировал.

Он (путин – ред.) очень тесен с Ираном, он бы хотел помочь, а я ему сказал: нет, ты лучше помоги, чтобы решить дела с тобой, россией - сказал Трамп.

Дополнение

Зеленский и Трамп провели встречу на полях саммита НАТО.