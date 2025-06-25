Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что владимир путин стремится выйти из войны и обращался за помощью относительно Ирана. Вместо этого Трамп предложил ему урегулировать отношения с россией.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин хотел бы выйти из войны, это для него большая проблема. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО, передает УНН.
Он бы хотел выйти из этой войны, это для него (путина – ред.) большая проблема. Он звонил на днях, и спросил, может ли он помочь с Ираном. Я сказал: нет, вы можете мне помочь с россией…Я считаю, что он такой человек…Я думаю, что он запутался…
Президент США заявил, что уже четыре конфликта урегулировал.
Он (путин – ред.) очень тесен с Ираном, он бы хотел помочь, а я ему сказал: нет, ты лучше помоги, чтобы решить дела с тобой, россией
Дополнение
Зеленский и Трамп провели встречу на полях саммита НАТО.