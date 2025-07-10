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"Мали важливу і відверту розмову": Рубіо і лавров обговорили Україну в Малайзії

Київ • УНН

 • 313 перегляди

Держсекретар США та міністр закордонних справ рф провели зустріч у Малайзії, обговоривши завершення війни в Україні. Рубіо зазначив, що Вашингтон прагне "дорожньої карти" для миру, а лавров запропонував "новий підхід".

"Мали важливу і відверту розмову": Рубіо і лавров обговорили Україну в Малайзії

Державний секретар США Марко Рубіо провів у Малайзії зустріч з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Вони говорили про Україну і про завершення війни, повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

За словами Рубіо, він мав "відверту, важливу розмову" з лавровим. Голова Держдепу підкреслив, що Вашингтон "хоче бачити дорожню карту" стосовно завершення російсько-української війни.

Також Рубіо сказав, що Дональд Трамп розчарований відсутністю "більшої гнучкості" з російського боку щодо України.

Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу

 - сказав він.

Водночас, за словами Рубіо, лавров запропонував "новий та інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів. При цьому очільник мзс рф не уточнив, про що саме йдеться.

Я б не охарактеризував його як такий, що гарантує мир, але це концепція, яку я віднесу сьогодні президенту

 - сказав Рубіо.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що держсекретар США Марко Рубіо несподівано розкритикував Європу через питання посилення санкцій проти росії. Спочатку він заявляв, що Сенат США розгляне закон про посилення санкцій, але потім змінив риторику, щоб зберегти можливість переговорів з рф.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Малайзія
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
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Україна
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