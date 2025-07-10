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"Состоялся важный и откровенный разговор": Рубио и лавров обсудили Украину в Малайзии

Киев • УНН

 • 25 просмотра

Госсекретарь США и министр иностранных дел рф провели встречу в Малайзии, обсудив завершение войны в Украине. Рубио отметил, что Вашингтон стремится к "дорожной карте" для мира, а лавров предложил "новый подход".

"Состоялся важный и откровенный разговор": Рубио и лавров обсудили Украину в Малайзии

Государственный секретарь США Марко Рубио провел в Малайзии встречу с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Они говорили об Украине и о завершении войны, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

По словам Рубио, у него был "откровенный, важный разговор" с лавровым. Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон "хочет видеть дорожную карту" по завершению российско-украинской войны.

Также Рубио сказал, что Дональд Трамп разочарован отсутствием "большей гибкости" с российской стороны в отношении Украины.

Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса

 - сказал он.

В то же время, по словам Рубио, лавров предложил "новый и иной подход" во время сегодняшних переговоров. При этом глава МИД рф не уточнил, о чем именно идет речь.

Я бы не охарактеризовал его как гарантирующий мир, но это концепция, которую я отнесу сегодня президенту

 - сказал Рубио.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио неожиданно раскритиковал Европу из-за вопроса усиления санкций против россии. Сначала он заявлял, что Сенат США рассмотрит закон об усилении санкций, но затем изменил риторику, чтобы сохранить возможность переговоров с РФ.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Малайзия
Вашингтон
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина
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