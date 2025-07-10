"Состоялся важный и откровенный разговор": Рубио и лавров обсудили Украину в Малайзии
Киев • УНН
Госсекретарь США и министр иностранных дел рф провели встречу в Малайзии, обсудив завершение войны в Украине. Рубио отметил, что Вашингтон стремится к "дорожной карте" для мира, а лавров предложил "новый подход".
Государственный секретарь США Марко Рубио провел в Малайзии встречу с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Они говорили об Украине и о завершении войны, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Подробности
По словам Рубио, у него был "откровенный, важный разговор" с лавровым. Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон "хочет видеть дорожную карту" по завершению российско-украинской войны.
Также Рубио сказал, что Дональд Трамп разочарован отсутствием "большей гибкости" с российской стороны в отношении Украины.
Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса
В то же время, по словам Рубио, лавров предложил "новый и иной подход" во время сегодняшних переговоров. При этом глава МИД рф не уточнил, о чем именно идет речь.
Я бы не охарактеризовал его как гарантирующий мир, но это концепция, которую я отнесу сегодня президенту
Напомним
Ранее УНН сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио неожиданно раскритиковал Европу из-за вопроса усиления санкций против россии. Сначала он заявлял, что Сенат США рассмотрит закон об усилении санкций, но затем изменил риторику, чтобы сохранить возможность переговоров с РФ.