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Решение по войне в Украине будет принимать Трамп: в Госдепе прокомментировали встречу Рубио с Лавровым

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что окончательное решение относительно дальнейших шагов Вашингтона в войне России против Украины остается за президентом США Дональдом Трампом. Госдеп передает предложения РФ главе Белого дома, поскольку для завершения войны нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

Решение по войне в Украине будет принимать Трамп: в Госдепе прокомментировали встречу Рубио с Лавровым

Окончательное решение относительно дальнейших шагов Вашингтона в вопросе войны России против Украины остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает УНН.

Детали

Комментируя встречу государственного секретаря США Марко Рубио в Малайзии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Брюс отметила, что задача Госдепа состоит в передаче предложений РФ главе Белого дома.

Он сделает все возможное, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, которую он сможет завершить

- сказала пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, почему глава российского МИД заслуживает встречи с Рубио в то время, как Россия осуществляет рекордные по масштабам обстрелы украинских городов, Брюс указала, что для завершения войны, с позиции США, нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

"Как сказал президент и госсекретарь, мы будем разговаривать со всеми, потому что каждый этот шаг влияет на решение, которое вам придется принять", - сказала представитель Госдепа.

Напомним

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио в Малайзии провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они говорили об Украине и о завершении войны. По словам Рубио, он имел "откровенный, важный разговор" с Лавровым. Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон "хочет видеть дорожную карту" относительно завершения российско-украинской войны.

Рубио удивил НАТО, изменив риторику в отношении россии - Politico26.06.25, 00:05 • 36401 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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