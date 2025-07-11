кремль использует дипломатию с США для отвлечения от войны в Украине - ISW

Кремль продолжает использовать свои дипломатические связи с Соединенными Штатами, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине и акцентировать внимание на потенциальном возобновлении американо-российских отношений. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на отчет МИД России о встрече госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Был сделан большой акцент на сообщениях об обсуждении Рубио и Лавровым двусторонних американо-российских вопросов, не связанных с войной в Украине, включая возобновление американо-российских контактов, экономическое и гуманитарное сотрудничество, прямое воздушное сообщение и дипломатические миссии - указывают в ISW.

Так подчеркивают, что в отчете МИД России сделан вывод, что Соединенные Штаты и Россия будут продолжать диалог по "растущему кругу вопросов, представляющих взаимный интерес". При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не наблюдается "замедления прогресса" в развитии американо-российских отношений.

"Кремль, вероятно, пытается заставить Соединенные Штаты приостановить свои дипломатические усилия по прекращению войны в Украине в обмен на развитие двусторонних отношений между США и Россией и экономических возможностей", - резюмируют аналитики.

Напомним

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио в Малайзии провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рубио, в частности, выразил разочарование по поводу отсутствия прогресса со стороны России в прекращении войны в Украине.

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