"путін продемонстрував небажання бути розсудливим": спікер Джонсон анонсував нові санкції США проти рф

російський диктатор володимир путін не зацікавлений у серйозному обговоренні миру в Україні. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, повідомляє УНН із посиланням на The Hill.

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За його словами, він не виключає можливості проведення голосування щодо законопроєкту про санкції проти росії ближчим часом.

володимир путін продемонстрував небажання бути розсудливим і серйозно говорити про мирне врегулювання, і я думаю, що ми повинні надіслати йому повідомлення, це моя думка - сказав Джонсон

У свою чергу лідер більшості в Сенаті Конгресу США, республіканець Джон Тун заявив, що Сенат може проголосувати за законопроєкт про санкції проти росії до кінця місяця.

"Республіканці в Сенаті мають намір співпрацювати з Палатою представників і Білим домом, щоб провести це законодавство через Конгрес і покласти його на стіл президента", – зазначив Тун.

Нагадаємо

За інформацією Politico, президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про жорсткі санкції проти росії, якщо отримає більше контролю над їх запровадженням.

29 червня сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримає нові санкції проти росії.

На початку липня Трамп заявив, що обговорив із російським диктатором володимиром путіним санкції проти рф, і путін від них не в захваті.

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