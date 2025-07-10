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"путин продемонстрировал нежелание быть благоразумным": спикер Джонсон анонсировал новые санкции США против рф

Киев • УНН

 • 371 просмотра

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что владимир путин не заинтересован в серьезном обсуждении мира в Украине. Сенат США может проголосовать за законопроект о санкциях против россии до конца месяца.

"путин продемонстрировал нежелание быть благоразумным": спикер Джонсон анонсировал новые санкции США против рф

российский диктатор владимир путин не заинтересован в серьезном обсуждении мира в Украине. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

По его словам, он не исключает возможности проведения голосования по законопроекту о санкциях против россии в ближайшее время.

владимир путин продемонстрировал нежелание быть рассудительным и серьезно говорить о мирном урегулировании, и я думаю, что мы должны послать ему сообщение, это мое мнение

- сказал Джонсон

В свою очередь лидер большинства в Сенате Конгресса США, республиканец Джон Тун заявил, что Сенат может проголосовать за законопроект о санкциях против россии до конца месяца.

"Республиканцы в Сенате намерены сотрудничать с Палатой представителей и Белым домом, чтобы провести это законодательство через Конгресс и положить его на стол президента", – отметил Тун.

Напомним

По информации Politico, президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о жестких санкциях против россии, если получит больше контроля над их введением.

29 июня сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявлял, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержит новые санкции против россии.

В начале июля Трамп заявил, что обсудил с российским диктатором владимиром путиным санкции против рф, и путин от них не в восторге.

Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом09.07.25, 21:25 • 12431 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Майк Джонсон
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Линдси Грэм
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