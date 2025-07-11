Трамп готовит "важное заявление" по России на фоне отсутствия прогресса в переговорах
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп анонсировал "важное заявление" по России, выразив разочарование отсутствием прогресса в переговорах по войне в Украине. Он также сообщил о соглашении с НАТО по поставкам оружия Украине через Альянс.
Президент США Дональд Трамп обещает сделать «важное заявление» на фоне отсутствия прогресса в переговорах с Россией по поводу войны в Украине. Об этом глава Белого дома сказал в комментарии NBC News, сообщает УНН.
Детали
По его словам, он разочарован в России
Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России
Он также заявил, что заключил соглашение с НАТО, согласно которому США будут предоставлять оружие для Украины именно через Североатлантический Альянс.
"Мы посылаем оружие в НАТО, и НАТО платит за это оружие, на 100%", – сказал президент США.
Напомним
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в серьезном обсуждении мира в Украине. По его словам, он не исключает возможности проведения голосования по законопроекту о санкциях против России в ближайшее время.
кремль использует дипломатию с США для отвлечения от войны в Украине - ISW11.07.25, 04:35 • 490 просмотров