Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів - Politico

Президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні вартістю в сотні мільйонів доларів. Про це повідомляє Politico з посиланням на два неназвані джерела, знайомі з планами глави Білого дому, інформує УНН.

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За їхіми даними, кошти для нового пакету допомоги Києву надійдуть з фонду, затвердженого Конгресом минулого року за президента Джо Байдена, який дозволяє Міністерству оборони США вилучати зброю з військових арсеналів США для України.

У фонді, відомому як "Президентський дозвіл на скорочення озброєнь", все ще міститься близько 3,8 мільярда доларів - пише видання.

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Автори також вказують, що тим часом країни НАТО працюють над більшою угодою щодо закупівлі американської зброї для України. За словами неназваного помічника конгресмена, Київ просить Вашингтон дозволити Європі купувати американську зброю.

"Потенційна нова військова допомога, перша від США з січня, надається на тлі найсильніших російських бомбардувань безпілотниками та ракетами", - резюмують автори.

Нагадаємо

За даними джерел Reuters, президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду відправить зброю до Києва, використовуючи президентські повноваження. Вартість озброєнь може становити близько 300 мільйонів доларів.

Тим часом Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив законопроєкт про асигнування на національну оборону, що передбачає виділення $500 млн допомоги Україні та продовження Ініціативи безпекової допомоги до 2028 року.

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