Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів - Politico

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
19:13 • 7174 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 72315 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 106564 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 119368 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 76538 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 77520 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
11 липня, 08:32 • 68306 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
11 липня, 07:47 • 61783 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 48921 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
11 липня, 06:21 • 38614 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.7м/с
69%
750мм
Популярнi новини
У росії вибухнув трубопровід, що забезпечує російський ВПК - джерело 11 липня, 14:16 • 6992 перегляди
МЗС відреагувало на заяви Будапешта щодо нібито "смерті угорця після насильницької мобілізації"11 липня, 14:57 • 5094 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 43831 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 37170 перегляди
Північнокорейська "дивовижа" не витримала: українські бійці знищили систему залпового вогню виробництва КНДР11 липня, 17:14 • 14742 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 72317 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 106565 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 142036 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 165528 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 199756 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 37176 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 43836 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 85675 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 104547 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 65604 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів - Politico

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні вартістю в сотні мільйонів доларів. Кошти надійдуть з фонду, затвердженого Конгресом минулого року, що дозволяє Міноборони США вилучати зброю з арсеналів.

Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів - Politico

Президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні вартістю в сотні мільйонів доларів. Про це повідомляє Politico з посиланням на два неназвані джерела, знайомі з планами глави Білого дому, інформує УНН.

Деталі

За їхіми даними, кошти для нового пакету допомоги Києву надійдуть з фонду, затвердженого Конгресом минулого року за президента Джо Байдена, який дозволяє Міністерству оборони США вилучати зброю з військових арсеналів США для України.

У фонді, відомому як "Президентський дозвіл на скорочення озброєнь", все ще міститься близько 3,8 мільярда доларів

- пише видання.

Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах11.07.25, 05:07 • 25867 переглядiв

Автори також вказують, що тим часом країни НАТО працюють над більшою угодою щодо закупівлі американської зброї для України. За словами неназваного помічника конгресмена, Київ просить Вашингтон дозволити Європі купувати американську зброю.

"Потенційна нова військова допомога, перша від США з січня, надається на тлі найсильніших російських бомбардувань безпілотниками та ракетами", - резюмують автори.

Нагадаємо

За даними джерел Reuters, президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду відправить зброю до Києва, використовуючи президентські повноваження. Вартість озброєнь може становити близько 300 мільйонів доларів.

Тим часом Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив законопроєкт про асигнування на національну оборону, що передбачає виділення $500 млн допомоги Україні та продовження Ініціативи безпекової допомоги до 2028 року.

Оборонна підтримка України з боку США триває - Тихий11.07.25, 14:59 • 2424 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Міністерство оборони США
Конгрес США
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9