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Трамп рассматривает новый пакет военной помощи Украине на сотни миллионов долларов - Politico

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Президент США Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи Украине стоимостью в сотни миллионов долларов. Средства поступят из фонда, утвержденного Конгрессом в прошлом году, что позволяет Минобороны США изымать оружие из арсеналов.

Трамп рассматривает новый пакет военной помощи Украине на сотни миллионов долларов - Politico

Президент США Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи Украине стоимостью в сотни миллионов долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с планами главы Белого дома, информирует УНН.

Детали

По их данным, средства для нового пакета помощи Киеву поступят из фонда, утвержденного Конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, который позволяет Министерству обороны США изымать оружие из военных арсеналов США для Украины.

В фонде, известном как "Президентское разрешение на сокращение вооружений", все еще содержится около 3,8 миллиарда долларов

- пишет издание.

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Авторы также указывают, что тем временем страны НАТО работают над более крупным соглашением по закупке американского оружия для Украины. По словам неназванного помощника конгрессмена, Киев просит Вашингтон разрешить Европе покупать американское оружие.

"Потенциальная новая военная помощь, первая от США с января, предоставляется на фоне сильнейших российских бомбардировок беспилотниками и ракетами", - резюмируют авторы.

Напомним

По данным источников Reuters, президент США Дональд Трамп впервые после возвращения на пост отправит оружие в Киев, используя президентские полномочия. Стоимость вооружений может составить около 300 миллионов долларов.

Тем временем Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил одобрил законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, предусматривающий выделение $500 млн помощи Украине и продление Инициативы по содействию безопасности до 2028 года.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Дональд Трамп
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