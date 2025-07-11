Оборонная поддержка Украины со стороны США продолжается - Тихий

Оборонная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки продолжается. Сейчас происходит работа американской и украинской команд по решению деталей по оборонным пакетам, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

Оборонная поддержка Украины от США продолжается. Было в медиа много обсуждений каких-то элементов, что помощь разворачивалась. Или задерживалась. Сейчас мы благодарны американской стороне за четкие сигналы о продолжении и возможном усилении помощи Украине - отметил Тихий.

Тихий также подчеркнул, что сейчас продолжается работа команд Украины и США по выяснению деталей о выделенных пакетах.

Мы эти сигналы видим и мы их приветствуем. И сейчас очень важно, что украинская и американская команды работают над выяснением деталей относительно выделенных пакетов. Не буду вдаваться в детали, но обе команды работают над тем, что, когда и где будет отправлено - пояснил спикер МИД.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения на должность отправит оружие в Киев на основании президентских полномочий, которые часто использовал его предшественник Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с партнерами по приобретению нового вооружения в Европе и США. В пакет входят системы ПВО, ракеты для Patriot, артиллерия и другие виды вооружения.