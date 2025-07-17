Командующий НАТО заявил о подготовке к переброске Patriot для Украины
Киев • УНН
Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о подготовке к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot Украине. Он отметил, что работает над этим вопросом очень тесно с немцами, несмотря на предыдущие заявления Германии об отсутствии информации относительно текущих поставок.
Подготовка к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot в Украину продолжается, заявил в четверг командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Подготовка продолжается, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по переброске Patriot", - сказал он на конференции в немецком городе Висбаден.
"Указания, которые мне дали, заключаются в том, чтобы выдвинуться как можно быстрее", - отметил Гринкевич.
Напомним
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что первые поставки Patriot уже в пути из Германии. Но в министерстве обороны ФРГ 16 июля сказали, что Германия не располагает информацией о каких-либо текущих поставках системы ПВО Patriot в Украину.
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