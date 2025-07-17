Командующий НАТО заявил о подготовке к переброске Patriot для Украины

Подготовка к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot в Украину продолжается, заявил в четверг командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Подготовка продолжается, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по переброске Patriot", - сказал он на конференции в немецком городе Висбаден.

"Указания, которые мне дали, заключаются в том, чтобы выдвинуться как можно быстрее", - отметил Гринкевич.

Напомним

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что первые поставки Patriot уже в пути из Германии. Но в министерстве обороны ФРГ 16 июля сказали, что Германия не располагает информацией о каких-либо текущих поставках системы ПВО Patriot в Украину.

Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ