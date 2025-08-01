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Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Німеччина надасть Україні дві системи ППО Patriot. США замінять ці системи Німеччині новими.

Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot

Німеччина надасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot в рамках домовленостей із США. Про це 1 серпня повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

США передадуть Німеччині дві нові системи ППО замість тих, які Німеччина передасть Україні, повідомив міністр оборони Німеччини.

"Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot", - сказав Борис Пісторіус.

Нагадаємо

Німеччина вже надала Україні три системи Patriot і веде переговори зі США про відправку ще однієї. Берлін також сприятиме наданню п'яти ракет Patriot, а Швейцарія відкладе своє замовлення на Patriot для підтримки України.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Reuters
MIM-104 Patriot
Борис Пісторіус
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна