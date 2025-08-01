Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Київ • УНН
Німеччина надасть Україні дві системи ППО Patriot. США замінять ці системи Німеччині новими.
Німеччина надасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot в рамках домовленостей із США. Про це 1 серпня повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Reuters, пише УНН.
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США передадуть Німеччині дві нові системи ППО замість тих, які Німеччина передасть Україні, повідомив міністр оборони Німеччини.
"Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot", - сказав Борис Пісторіус.
Нагадаємо
Німеччина вже надала Україні три системи Patriot і веде переговори зі США про відправку ще однієї. Берлін також сприятиме наданню п'яти ракет Patriot, а Швейцарія відкладе своє замовлення на Patriot для підтримки України.