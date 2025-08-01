Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Киев • УНН
Германия предоставит Украине две системы ПВО Patriot. США заменят эти системы Германии новыми.
Германия предоставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot в рамках договоренностей с США. Об этом 1 августа сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
США передадут Германии две новые системы ПВО вместо тех, которые Германия передаст Украине, сообщил министр обороны Германии.
"Германия может сначала поддержать Украину пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot", - сказал Борис Писториус.
Напомним
Германия уже предоставила Украине три системы Patriot и ведет переговоры с США об отправке еще одной. Берлин также будет способствовать предоставлению пяти ракет Patriot, а Швейцария отложит свой заказ на Patriot для поддержки Украины.