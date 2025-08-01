В ближайшие дни Германия поставит Украине дополнительные системы Patriot - Шмыгаль
Киев • УНН
Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. В течение 2-3 месяцев будут переданы другие компоненты системы.
Германия передаст в ближайшие дни дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих 2-3 месяцев, будут переданы и другие компоненты системы. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.
Германия поставит Украине еще две системы Patriot. О важности их передачи говорили на этой неделе с Министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. В ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы
Министр обороны подчеркнул, что это результат совместных усилий США, Германии и других стран НАТО.
"Благодарны всем нашим партнерам, вовлеченным в этот проект. Больше возможностей ПВО для Украины — это больше спасенных жизней", - подчеркнул Шмыгаль.
Дополнение
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия предоставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot в рамках договоренностей с США.
The Washington Post сообщало, что Берлин уже предоставил Украине три системы Patriot и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке еще одной и получении замены.