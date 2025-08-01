В ближайшие дни Германия поставит Украине дополнительные системы Patriot - Шмыгаль

Германия передаст в ближайшие дни дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих 2-3 месяцев, будут переданы и другие компоненты системы. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

Германия поставит Украине еще две системы Patriot. О важности их передачи говорили на этой неделе с Министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. В ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы