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В ближайшие дни Германия поставит Украине дополнительные системы Patriot - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. В течение 2-3 месяцев будут переданы другие компоненты системы.

В ближайшие дни Германия поставит Украине дополнительные системы Patriot - Шмыгаль

Германия передаст в ближайшие дни дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих 2-3 месяцев, будут переданы и другие компоненты системы. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

Германия поставит Украине еще две системы Patriot. О важности их передачи говорили на этой неделе с Министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. В ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы

- написал Шмыгаль.

Министр обороны подчеркнул, что это результат совместных усилий США, Германии и других стран НАТО.

"Благодарны всем нашим партнерам, вовлеченным в этот проект. Больше возможностей ПВО для Украины — это больше спасенных жизней", - подчеркнул Шмыгаль.

Дополнение

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия предоставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot в рамках договоренностей с США.

The Washington Post сообщало, что Берлин уже предоставил Украине три системы Patriot и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке еще одной и получении замены.

Анна Мурашко

политика
Бундесвер
Вашингтон Пост
НАТО
MIM-104 Patriot
Борис Писториус
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль