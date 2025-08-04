Поставки Patriot Украине зависят от скорости замены систем ПВО в Европе: что известно

Скорость поставок систем ПВО Patriot Украине зависит от того, как скоро США предоставят Европе замену этого вида оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.com.

Соглашение между Дональдом Трампом и европейскими странами-членами НАТО о поставках Украине крайне необходимых систем противовоздушной обороны Patriot зависит от того, как быстро новые батареи могут быть перевезены на континент.

По данным публикации, шесть европейских стран, использующих системы Patriot - Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания - имеют в своем распоряжении около двух десятков таких систем.

Мировой спрос на современные системы противовоздушной обороны американского производства значительно превышает предложение, а время ожидания на новые заказанные системы Patriot составляет несколько лет. К тому же, цена одной батареи составляет около 1 миллиарда долларов, а каждой перехватывающей ракеты - 4 миллиона долларов.

Отказываться от систем противовоздушной обороны, таких как Patriot - страшно. Вы делаете это для Украины, потому что она защищает нас