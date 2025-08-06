Верещук: "Ми не зовсім приймаємо, що ця війна надовго"
Київ • УНН
Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук заявила, що війна росії проти України не закінчиться скоро. Вона наголосила на небезпеці заперечення реальності та закликала суспільство налаштуватися на тривалу війну.
Війна росії проти України закінчиться не скоро. Про це у своєму Telegram написала заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, повідомляє УНН.
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За її словами, "ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго".
Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме й закінчиться. Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто й ніщо реально не вказує на близьке завершення війни
Вона підкреслила, що таке заперечення реальності є небезпечним.
Таке зміщення фокуса з війни на "невійну" демобілізує суспільство й державу, що зменшує наші шанси перемогти у затяжній війні на витривалість. А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності й налаштуємося на довгу війну, вона завершиться швидше та вигідніше для нас
За її словами, йдеться про те, наскільки сильно й наскільки довго ми можемо фокусувати ресурси нації на війні.
"Це той випадок, коли витривалість означає перемогу", - резюмувала заступниця керівника ОП.
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