Трамп: Рішення щодо санкцій проти рф буде ухвалено після візиту Віткоффа до москви
Київ • УНН
США ухвалять рішення щодо санкцій проти росії після візиту Стіва Віткоффа до москви. Дональд Трамп зазначив, що війна рф проти України є пріоритетом, а інші він "зупинив за кілька днів".
Вашингтон ухвалить рішення щодо запровадження санкцій проти росії за результатами візиту спеціального представника президента США Стіва Віткоффа до москви. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп, повідомляє УНН.
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"У нас завтра зустріч з росією. Після цього ми подивимося, що станеться", - сказав Трамп.
Він також зазначив, що війна росії проти України - "це те, над чим ми працюємо найактивніше".
Інші я зупинив за кілька днів
Він уточнив, що мав на увазі, зокрема, загострення між Індією та Пакистаном навесні цього року.
Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що літак Стіва Віткоффа вже перебуває на шляху до столиці рф.
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