Трамп: Рішення щодо санкцій проти рф буде ухвалено після візиту Віткоффа до москви

Вашингтон ухвалить рішення щодо запровадження санкцій проти росії за результатами візиту спеціального представника президента США Стіва Віткоффа до москви. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп, повідомляє УНН.

"У нас завтра зустріч з росією. Після цього ми подивимося, що станеться", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що війна росії проти України - "це те, над чим ми працюємо найактивніше".

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