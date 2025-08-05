Адміністрація Трампа розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російського “тіньового флоту”, якщо путін не піде на перемир’я - ЗМІ

США розглядає введення додаткових санкцій проти російського "тіньового флоту" як простий перший крок щодо посилення тиску на росію, якщо російський диктатор володимир путін не погодиться на перемир’я. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російського "тіньового флоту", якщо президент володимир путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці. Внесення суден цього флоту до чорного списку стане першим випадком введення США санкцій проти москви з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні

Джерела видання зазначили, що додаткові санкції США проти тіньового флоту розглядаються як простий перший крок для накладення витрат на росію.

Адміністрація Джо Байдена додала 213 танкерів для перевезення нафти, хімікатів або нафтопродуктів до списку санкцій. Трамп утримався від введення додаткових санкцій проти росії, прагнучи досягти переговорного врегулювання для припинення війни. Однак він все більше розчаровується відмовами путіна погодитися на перемир'я і поставив російському лідеру ультиматум: до п'ятниці змінити курс або зіткнутися з більш жорсткими санкціями