рф може ввести обмежене перемир’я в повітрі з Україною в якості жесту в бік Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
росія розглядає обмежене повітряне перемир'я з Україною. Це може бути поступкою президенту США Дональду Трампу для уникнення санкцій.
росія розглядає варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі введення санкцій зі сторони США. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
кремль розглядає варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій, навіть незважаючи на те, що росія залишається рішучою продовжувати війну
Наголошується, що офіційні особи визнають, що візит посланця США Стіва Віткоффа до росії цього тижня дає останню можливість досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх є низькими.
Однією із можливих пропозицій може бути припинення повітряних ударів із використанням дронів і ракет як жест деескалації, за умови, що Україна також підпише угоду
Однак, за інформацією видання, путін не погодиться на загальне перемир'я в Україні, оскільки його війська продовжують стабільно просуватися на полі бою, а військові цілі росії залишаються незмінними.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає росію в середу або четвер.