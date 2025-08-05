рф може ввести обмежене перемир’я в повітрі з Україною в якості жесту в бік Трампа - ЗМІ

росія розглядає варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі введення санкцій зі сторони США. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

кремль розглядає варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій, навіть незважаючи на те, що росія залишається рішучою продовжувати війну - пише видання.

Наголошується, що офіційні особи визнають, що візит посланця США Стіва Віткоффа до росії цього тижня дає останню можливість досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх є низькими.

Однією із можливих пропозицій може бути припинення повітряних ударів із використанням дронів і ракет як жест деескалації, за умови, що Україна також підпише угоду - заявляють джерела видання.

Однак, за інформацією видання, путін не погодиться на загальне перемир'я в Україні, оскільки його війська продовжують стабільно просуватися на полі бою, а військові цілі росії залишаються незмінними.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає росію в середу або четвер.