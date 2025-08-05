рф может ввести ограниченное перемирие в воздухе с Украиной в качестве жеста в сторону Трампа - СМИ

россия рассматривает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной, чтобы попытаться предотвратить угрозу введения санкций со стороны США. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Кремль рассматривает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной, чтобы попытаться предотвратить угрозу вторичных санкций, даже несмотря на то, что россия остается решительной продолжать войну - пишет издание.

Отмечается, что официальные лица признают, что визит посланника США Стива Виткоффа в россию на этой неделе дает последнюю возможность достичь соглашения с Трампом, даже если шансы на успех низки.

Одним из возможных предложений может быть прекращение воздушных ударов с использованием дронов и ракет как жест деэскалации, при условии, что Украина также подпишет соглашение - заявляют источники издания.

Однако, по информации издания, путин не согласится на общее перемирие в Украине, поскольку его войска продолжают стабильно продвигаться на поле боя, а военные цели россии остаются неизменными.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, вероятно, посетит россию в среду или четверг.