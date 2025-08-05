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Администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота", если путин не пойдет на перемирие – СМИ

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Администрация Трампа рассматривает дополнительные санкции против российского "теневого флота", если путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы. Это станет первым случаем санкций США против москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота", если путин не пойдет на перемирие – СМИ

США рассматривают введение дополнительных санкций против российского "теневого флота" как простой первый шаг по усилению давления на россию, если российский диктатор владимир путин не согласится на перемирие. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота", если президент владимир путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы. Внесение судов этого флота в черный список станет первым случаем введения США санкций против москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 

- пишет издание.

Источники издания отметили, что дополнительные санкции США против теневого флота рассматриваются как простой первый шаг для наложения издержек на россию.

Администрация Джо Байдена добавила 213 танкеров для перевозки нефти, химикатов или нефтепродуктов в список санкций. Трамп воздержался от введения дополнительных санкций против россии, стремясь достичь переговорного урегулирования для прекращения войны. Однако он все больше разочаровывается отказами путина согласиться на перемирие и поставил российскому лидеру ультиматум: до пятницы изменить курс или столкнуться с более жесткими санкциями 

- добавляет издание.

Анализ 115 нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции, показывает, что после этого их производительность значительно снизилась. Данные Kpler, платформы для анализа грузоперевозок, свидетельствуют, что за шесть месяцев до включения в список санкций суда перевозили в среднем 48 млн баррелей российской нефти в месяц, а за шесть месяцев после этого — лишь 13 млн баррелей.

Напомним

Президент США Дональд Трамп утверждает, что снижение цен на энергоносители может заставить российского диктатора владимира путина прекратить убивать людей.

россия рассматривает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной, чтобы попытаться предотвратить угрозу введения санкций со стороны США.

Павел Башинский

политика
Financial Times
Белый дом
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты