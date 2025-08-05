Администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота", если путин не пойдет на перемирие – СМИ

США рассматривают введение дополнительных санкций против российского "теневого флота" как простой первый шаг по усилению давления на россию, если российский диктатор владимир путин не согласится на перемирие. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота", если президент владимир путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы. Внесение судов этого флота в черный список станет первым случаем введения США санкций против москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе

Источники издания отметили, что дополнительные санкции США против теневого флота рассматриваются как простой первый шаг для наложения издержек на россию.

Администрация Джо Байдена добавила 213 танкеров для перевозки нефти, химикатов или нефтепродуктов в список санкций. Трамп воздержался от введения дополнительных санкций против россии, стремясь достичь переговорного урегулирования для прекращения войны. Однако он все больше разочаровывается отказами путина согласиться на перемирие и поставил российскому лидеру ультиматум: до пятницы изменить курс или столкнуться с более жесткими санкциями