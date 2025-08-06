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Трамп: Решение о санкциях против РФ будет принято после визита Уиткоффа в Москву

Киев • УНН

 • 196 просмотра

США примут решение о санкциях против России после визита Стива Уиткоффа в Москву. Дональд Трамп отметил, что война РФ против Украины является приоритетом, а другие он «остановил за несколько дней».

Трамп: Решение о санкциях против РФ будет принято после визита Уиткоффа в Москву

Вашингтон примет решение о введении санкций против России по результатам визита специального представителя президента США Стива Виткоффа в Москву. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

"У нас завтра встреча с Россией. После этого мы посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

Он также отметил, что война России против Украины - "это то, над чем мы работаем наиболее активно".

Остальные я остановил за несколько дней

- заявил президент США.

Он уточнил, что имел в виду, в частности, обострение между Индией и Пакистаном весной этого года.

Тем временем российские СМИ сообщают, что самолет Стива Виткоффа уже находится на пути в столицу РФ.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на энергоносители может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить убивать людей.

Администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота", если путин не пойдет на перемирие – СМИ05.08.25, 22:54 • 1038 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина