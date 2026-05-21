Прах лидера ОУН Андрея Мельника и его жены вернули в Украину
Киев • УНН
Останки полковника Андрея Мельника и его жены Софии прибыли из Люксембурга. Их перезахоронят 24 мая на военном кладбище в Киеве.
В Украину вернули прах полковника и лидера ОУН Андрея Мельника и его жены Софии, сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук в соцсетях в четверг, пишет УНН.
Сегодня утром кортеж с прахом полковника Андрея Мельника и его жены Софии пересек государственную границу Украины
Как сообщили в Госпогранслужбе, прах полковника Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник встретили на границе со Словакией.
"В пункте пропуска "Ужгород" провели церемонию встречи на родной земле праха украинского военного и политического деятеля, одного из руководителей украинского националистического движения XX века и главы ОУН полковника Андрея Мельника и его жены – неутомимой хранительницы национальных традиций Софии Федак-Мельник. Их тела вернулись в Украину после более чем семидесятилетнего пребывания в месте захоронения в Люксембурге", - указали в ГПСУ.
По инициативе Президента Украины, в рамках создания Пантеона национальных Героев, в этом году Украина приняла решение о перезахоронении останков Проводника украинских государственников и его жены на Национальном военном мемориальном кладбище. Эксгумация тел состоялась в Люксембурге 19 мая и уже через два дня гробы с прахом прибыли в Украину.
После десятилетий чужбины, отметила Верещук, они возвращаются на родную землю. "И сегодня их встречают украинский флаг и государственный гимн, украинское войско, украинские дети и весь украинский народ", - указала она.
"Президентская инициатива по созданию Национального Пантеона Героев является важной составляющей формирования новых традиций национальной памяти и восстановления исторической справедливости. Мы возвращаем не только выдающихся украинских деятелей, похороненных за границей. Мы возвращаем Украине ее историческую память, ее преемственность и ее Героев", - отметила Верещук.
Главу ОУН Мельника и его жену перезахоронят на Национальном военном кладбище19.05.26, 10:34 • 3751 просмотр
24 мая их перезахоронят в Пантеоне выдающихся украинцев на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве.