Верещук провела встречу с папским нунцием в Украине: стали известны детали
Киев • УНН
Ирина Верещук провела встречу с Архиепископом Висвальдасом Кульбокасом, представляющим Святой Престол в Киеве с 2021 года. Обсуждались усиление роли Ватикана в возвращении украинцев из плена и поддержка семей пленных.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук провела встречу с папским нунцием в Украине, Архиепископом Висвальдасом Кульбокасом. Он представляет Святой Престол в Киеве с 2021 года, сообщает УНН со ссылкой на страницу Верещук в Telegram.
Детали
Как отметила Верещук, Кульбокас был одним из очень немногих иностранных дипломатов, которые не покинули Киев в начале российского полномасштабного вторжения.
Во время встречи стороны обсудили следующие темы:
- усиление роли Ватикана в возвращении украинцев из плена, прежде всего гражданских;
- поддержку семей пленных со стороны католических гуманитарных организаций.
Ирина Верещук поблагодарила Святой Престол за последовательную поддержку украинцев во времена нынешних испытаний для Украины.
Справка
Висвальдас Кульбокас является литовским католическим архиепископом, ватиканским дипломатом; с 15 июня 2021 года - апостольский нунций в Украине. Свободно владеет литовским, итальянским, французским, испанским, английским, русским и украинским языками.
Напомним
