Верещук провела встречу с папским нунцием в Украине: стали известны детали

13:55 • 1750 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 12060 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:40 • 10907 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 18020 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 13693 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 18873 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 12067 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 27835 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48489 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70014 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 16221 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 24996 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 18813 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 16297 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 11835 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
12:39 • 12027 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 17999 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 16616 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 19128 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 75341 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Радослав Сикорский
Андрей Сибига
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Германия
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы13:59 • 1026 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 12115 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 25269 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 28457 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 37971 просмотра
Хранитель
ТикТок
MIM-104 Patriot
Instagram
E-6 Mercury

Верещук провела встречу с папским нунцием в Украине: стали известны детали

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Ирина Верещук провела встречу с Архиепископом Висвальдасом Кульбокасом, представляющим Святой Престол в Киеве с 2021 года. Обсуждались усиление роли Ватикана в возвращении украинцев из плена и поддержка семей пленных.

Верещук провела встречу с папским нунцием в Украине: стали известны детали

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук провела встречу с папским нунцием в Украине, Архиепископом Висвальдасом Кульбокасом. Он представляет Святой Престол в Киеве с 2021 года, сообщает УНН со ссылкой на страницу Верещук в Telegram.

Детали

Как отметила Верещук, Кульбокас был одним из очень немногих иностранных дипломатов, которые не покинули Киев в начале российского полномасштабного вторжения.

Во время встречи стороны обсудили следующие темы:

  • усиление роли Ватикана в возвращении украинцев из плена, прежде всего гражданских;
    • поддержку семей пленных со стороны католических гуманитарных организаций.

      Ирина Верещук поблагодарила Святой Престол за последовательную поддержку украинцев во времена нынешних испытаний для Украины.

      Справка

      Висвальдас Кульбокас является литовским католическим архиепископом, ватиканским дипломатом; с 15 июня 2021 года - апостольский нунций в Украине. Свободно владеет литовским, итальянским, французским, испанским, английским, русским и украинским языками.

      Напомним

      Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с маршалом Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской. Стороны обсудили ряд важных вопросов - в частности, коснулись темы российских провокаций против ЕС и НАТО.

      Евгений Устименко

      ОбществоПолитика
      Андрей Сибига
      благотворительность
      НАТО
      Европейский Союз
      Украина
      Ирина Верещук
      Ватикан
      Киев
      Польша