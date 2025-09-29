$41.480.01
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 20043 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 44148 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 66848 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 47825 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 43417 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 65821 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72514 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 96699 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 160311 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Сибіга прибув до Варшави: на першій зустрічі обговорив провокації росії проти ЄС і НАТО

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з маршалкою Сенату Польщі Малгожатою Кідави-Блонською. Вони обговорили російські провокації проти країн-членів ЄС і НАТО та шляхи стримування кремля.

Сибіга прибув до Варшави: на першій зустрічі обговорив провокації росії проти ЄС і НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Польщі зустрівся з маршалкою сенату країни Малгожатою Кідави-Блонською, з якою обговорив низку важливих питань. Зокрема, йшлося про провокації росії щодо ЄС і НАТО, пише УНН з посиланням на допис Сибіги в соцмережі "Х".

Деталі

Радий розпочати свій візит до Варшави з дружньої зустрічі з Малгожатою Кідави-Блонською, маршалкою Сенату Польщі. Я подякував Сенату за підтримку України та українців у Польщі. Я поінформував пані маршалку про ситуацію на полі бою та нещодавню ескалацію росією з навмисними масованими нападами на цивільне населення. Ми обговорили російські провокації проти країн-членів ЄС та НАТО, а також те, як стримати кремль

- повідомив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Україна і Польща поділяють спільне розуміння того, що потрібна рішуча, сильна та єдина відповідь на російські дії. Він додав, що Україна готова співпрацювати з Польщею та іншими союзниками. Щоб поділитися українським досвідом та зробити свій внесок у спільні рішучі кроки, щоб зупинити росію.

Ми також відзначили значний прогрес у вирішенні делікатних питань нашого спільного минулого. Існує потреба більше доносити це до польської та української громадськості для зміцнення довіри та добросусідства. Я наголосив на важливості парламентської дипломатії у цьому відношенні

- заявив Сибіга.

Також міністр і маршалка обговорили результати виборів у Молдові та їх значення для Європи в цілому та для європейської інтеграції.

Молдова перемогла, отже, перемогли Україна та Європа

- підкреслив Сибіга.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим. Сторони домовилися відновити політичний діалог і розширювати співпрацю у взаємно важливих сферах.

Я був щиро радий зустрітися з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим на ГА ООН. Ми домовилися про відновлення політичного діалогу та поглиблення двосторонньої та багатосторонньої співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес

- зазначив Сибіга.

Павло Зінченко

