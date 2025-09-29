Сибіга прибув до Варшави: на першій зустрічі обговорив провокації росії проти ЄС і НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Польщі зустрівся з маршалкою сенату країни Малгожатою Кідави-Блонською, з якою обговорив низку важливих питань. Зокрема, йшлося про провокації росії щодо ЄС і НАТО, пише УНН з посиланням на допис Сибіги в соцмережі "Х".

Радий розпочати свій візит до Варшави з дружньої зустрічі з Малгожатою Кідави-Блонською, маршалкою Сенату Польщі. Я подякував Сенату за підтримку України та українців у Польщі. Я поінформував пані маршалку про ситуацію на полі бою та нещодавню ескалацію росією з навмисними масованими нападами на цивільне населення. Ми обговорили російські провокації проти країн-членів ЄС та НАТО, а також те, як стримати кремль