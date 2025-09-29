Сибіга прибув до Варшави: на першій зустрічі обговорив провокації росії проти ЄС і НАТО
Київ • УНН
Голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з маршалкою Сенату Польщі Малгожатою Кідави-Блонською. Вони обговорили російські провокації проти країн-членів ЄС і НАТО та шляхи стримування кремля.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Польщі зустрівся з маршалкою сенату країни Малгожатою Кідави-Блонською, з якою обговорив низку важливих питань. Зокрема, йшлося про провокації росії щодо ЄС і НАТО, пише УНН з посиланням на допис Сибіги в соцмережі "Х".
Деталі
Радий розпочати свій візит до Варшави з дружньої зустрічі з Малгожатою Кідави-Блонською, маршалкою Сенату Польщі. Я подякував Сенату за підтримку України та українців у Польщі. Я поінформував пані маршалку про ситуацію на полі бою та нещодавню ескалацію росією з навмисними масованими нападами на цивільне населення. Ми обговорили російські провокації проти країн-членів ЄС та НАТО, а також те, як стримати кремль
Глава МЗС додав, що Україна і Польща поділяють спільне розуміння того, що потрібна рішуча, сильна та єдина відповідь на російські дії. Він додав, що Україна готова співпрацювати з Польщею та іншими союзниками. Щоб поділитися українським досвідом та зробити свій внесок у спільні рішучі кроки, щоб зупинити росію.
Ми також відзначили значний прогрес у вирішенні делікатних питань нашого спільного минулого. Існує потреба більше доносити це до польської та української громадськості для зміцнення довіри та добросусідства. Я наголосив на важливості парламентської дипломатії у цьому відношенні
Також міністр і маршалка обговорили результати виборів у Молдові та їх значення для Європи в цілому та для європейської інтеграції.
Молдова перемогла, отже, перемогли Україна та Європа
Доповнення
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим. Сторони домовилися відновити політичний діалог і розширювати співпрацю у взаємно важливих сферах.
Я був щиро радий зустрітися з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим на ГА ООН. Ми домовилися про відновлення політичного діалогу та поглиблення двосторонньої та багатосторонньої співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес