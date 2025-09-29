Сибига прибыл в Варшаву: на первой встрече обсудил провокации россии против ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Польшу встретился с маршалом сената страны Малгожатой Кидавой-Блонской, с которой обсудил ряд важных вопросов. В частности, речь шла о провокациях россии в отношении ЕС и НАТО, пишет УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "Х".

Рад начать свой визит в Варшаву с дружеской встречи с Малгожатой Кидавой-Блонской, маршалом Сената Польши. Я поблагодарил Сенат за поддержку Украины и украинцев в Польше. Я проинформировал госпожу маршала о ситуации на поле боя и недавней эскалации россией с преднамеренными массированными нападениями на гражданское население. Мы обсудили российские провокации против стран-членов ЕС и НАТО, а также то, как сдержать кремль