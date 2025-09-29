Сибига прибыл в Варшаву: на первой встрече обсудил провокации россии против ЕС и НАТО

$41.480.01
07:20 • 9148 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 18859 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 43325 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 66062 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 47083 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 43129 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 65575 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72442 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 96353 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159556 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Популярные новости
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС
29 сентября, 00:32
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области
29 сентября, 00:54
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
29 сентября, 01:17
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО
29 сентября, 02:43
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года
07:05
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 14:01
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159556 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 89094 просмотра
УНН Lite
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года
07:05
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
29 сентября, 01:17
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
26 сентября, 09:12
Сибига прибыл в Варшаву: на первой встрече обсудил провокации россии против ЕС и НАТО

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с маршалом Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской. Они обсудили российские провокации против стран-членов ЕС и НАТО и пути сдерживания кремля.

Сибига прибыл в Варшаву: на первой встрече обсудил провокации россии против ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Польшу встретился с маршалом сената страны Малгожатой Кидавой-Блонской, с которой обсудил ряд важных вопросов. В частности, речь шла о провокациях россии в отношении ЕС и НАТО, пишет УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "Х".

Детали

Рад начать свой визит в Варшаву с дружеской встречи с Малгожатой Кидавой-Блонской, маршалом Сената Польши. Я поблагодарил Сенат за поддержку Украины и украинцев в Польше. Я проинформировал госпожу маршала о ситуации на поле боя и недавней эскалации россией с преднамеренными массированными нападениями на гражданское население. Мы обсудили российские провокации против стран-членов ЕС и НАТО, а также то, как сдержать кремль

- сообщил Сибига.

Глава МИД добавил, что Украина и Польша разделяют общее понимание того, что нужен решительный, сильный и единый ответ на российские действия. Он добавил, что Украина готова сотрудничать с Польшей и другими союзниками. Чтобы поделиться украинским опытом и внести свой вклад в совместные решительные шаги, чтобы остановить россию.

Мы также отметили значительный прогресс в решении деликатных вопросов нашего общего прошлого. Существует необходимость больше доносить это до польской и украинской общественности для укрепления доверия и добрососедства. Я подчеркнул важность парламентской дипломатии в этом отношении

- заявил Сибига.

Также министр и маршал обсудили результаты выборов в Молдове и их значение для Европы в целом и для европейской интеграции.

Молдова победила, следовательно, победили Украина и Европа

- подчеркнул Сибига.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Стороны договорились возобновить политический диалог и расширять сотрудничество во взаимно важных сферах.

Я был искренне рад встретиться с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым на ГА ООН. Мы договорились о возобновлении политического диалога и углублении двустороннего и многостороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес

- отметил Сибига.

