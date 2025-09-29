Сибига прибыл в Варшаву: на первой встрече обсудил провокации россии против ЕС и НАТО
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Польшу встретился с маршалом сената страны Малгожатой Кидавой-Блонской, с которой обсудил ряд важных вопросов. В частности, речь шла о провокациях россии в отношении ЕС и НАТО, пишет УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "Х".
Рад начать свой визит в Варшаву с дружеской встречи с Малгожатой Кидавой-Блонской, маршалом Сената Польши. Я поблагодарил Сенат за поддержку Украины и украинцев в Польше. Я проинформировал госпожу маршала о ситуации на поле боя и недавней эскалации россией с преднамеренными массированными нападениями на гражданское население. Мы обсудили российские провокации против стран-членов ЕС и НАТО, а также то, как сдержать кремль
Глава МИД добавил, что Украина и Польша разделяют общее понимание того, что нужен решительный, сильный и единый ответ на российские действия. Он добавил, что Украина готова сотрудничать с Польшей и другими союзниками. Чтобы поделиться украинским опытом и внести свой вклад в совместные решительные шаги, чтобы остановить россию.
Мы также отметили значительный прогресс в решении деликатных вопросов нашего общего прошлого. Существует необходимость больше доносить это до польской и украинской общественности для укрепления доверия и добрососедства. Я подчеркнул важность парламентской дипломатии в этом отношении
Также министр и маршал обсудили результаты выборов в Молдове и их значение для Европы в целом и для европейской интеграции.
Молдова победила, следовательно, победили Украина и Европа
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Стороны договорились возобновить политический диалог и расширять сотрудничество во взаимно важных сферах.
Я был искренне рад встретиться с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым на ГА ООН. Мы договорились о возобновлении политического диалога и углублении двустороннего и многостороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес