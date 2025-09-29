Верещук провела зустріч з папським нунцієм в Україні: стали відомі деталі

$41.480.01
48.410.31
ukenru
13:55 • 3228 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
12:39 • 14461 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:33 • 19885 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 14597 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 19436 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 12408 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 28075 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48537 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70052 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 51290 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.6м/с
66%
755мм
Популярнi новини
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира29 вересня, 06:18 • 17481 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 26637 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 20779 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 18289 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 13471 перегляди
Публікації
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
12:39 • 14452 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 19878 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 18281 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 20774 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 76139 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрюс Кубілюс
Радослав Сікорський
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Польща
Данія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 2154 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 13485 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 26650 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 28905 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 38383 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
TikTok
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»

Верещук провела зустріч з папським нунцієм в Україні: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Ірина Верещук провела зустріч з Архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом, який представляє Святий Престол в Києві з 2021 року. Обговорювалися посилення ролі Ватикану у поверненні українців з полону та підтримка родин полонених.

Верещук провела зустріч з папським нунцієм в Україні: стали відомі деталі

Заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук провела зустріч з папським нунцієм в Україні, Архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом. Він представляє Святий Престол в Києві з 2021 року, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Верещук в Telegram.

Деталі

Як зазначила Верещук, Кульбокас одним із дуже небагатьох іноземних дипломатів, які не залишили Київ на початку російського повномасштабного вторгнення.

Під час зустрічі сторони обговорили наступні теми:

  • посилення ролі Ватикану у поверненні українців з полону, насамперед цивільних;
    • підтримку родин полонених з боку католицьких гуманітарних організацій.

      Ірина Верещук подякувала Святому Престолу за послідовну підтримку українців у часи нинішніх випробувань для України.

      Довідка

      Вісвальдас Кульбокас є литовським католицьким архієпископом, ватиканським дипломатом; з 15 червня 2021 року - апостольський нунцій в Україні. Вільно володіє литовською, італійською, французькою, іспанською, англійською, російською та українською мовами.

      Нагадаємо

      Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з маршалкою Сенату Польщі Малгожатою Кідави-Блонською. Сторони обговорили низку важливих питань - зокрема, торкнулись теми російських провокацій проти ЄС і НАТО.

      Євген Устименко

      СуспільствоПолітика
      Андрій Сибіга
      благодійність
      НАТО
      Європейський Союз
      Україна
      Ірина Верещук
      Ватикан
      Київ
      Польща