Верещук провела зустріч з папським нунцієм в Україні: стали відомі деталі
Київ • УНН
Заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук провела зустріч з папським нунцієм в Україні, Архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом. Він представляє Святий Престол в Києві з 2021 року, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Верещук в Telegram.
Деталі
Як зазначила Верещук, Кульбокас одним із дуже небагатьох іноземних дипломатів, які не залишили Київ на початку російського повномасштабного вторгнення.
Під час зустрічі сторони обговорили наступні теми:
- посилення ролі Ватикану у поверненні українців з полону, насамперед цивільних;
- підтримку родин полонених з боку католицьких гуманітарних організацій.
Ірина Верещук подякувала Святому Престолу за послідовну підтримку українців у часи нинішніх випробувань для України.
Довідка
Вісвальдас Кульбокас є литовським католицьким архієпископом, ватиканським дипломатом; з 15 червня 2021 року - апостольський нунцій в Україні. Вільно володіє литовською, італійською, французькою, іспанською, англійською, російською та українською мовами.
