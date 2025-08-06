Партнеры пообещали предоставить более 3 млрд гривен на закупку бытового топлива на следующий отопительный сезон - Верещук

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что партнеры пообещали предоставить более 3 млрд гривен на закупку бытового топлива уязвимым домохозяйствам на следующий отопительный сезон. Об этом Верещук сообщила в Telegram, передает УНН.

Детали

Вместе с коллегами из Минсоцполитики провели рабочую встречу с представителями ключевых стран-доноров. Присутствовали старшие дипломаты из посольств США, ЕС, Германии, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Говорили о поддержке прифронтовых областей в зимний период. В частности, речь шла о денежной помощи уязвимым домохозяйствам для закупки бытового топлива. Доноры пообещали почти 3,5 млрд гривен, которые должны быть выплачены гражданам согласно определенным критериям уязвимости - по 19 400 гривен на одно домохозяйство за весь отопительный сезон 2025 - 2026 годов - сообщила Верещук.

Она подчеркнула, что благодаря финансовой поддержке партнеров сотни тысяч уязвимых граждан на прифронтовых территориях смогут пройти зиму с теплом в домах.

Дополнение

На сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины обнародован проект постановления о предоставлении одноразовой денежной помощи населению, проживающему в прифронтовых регионах Украины, в течение отопительного сезона на приобретение твердого печного бытового топлива за средства международных партнеров.

Согласно проекту, люди, проживающие в жилых домах, жилых помещениях (жилых комнатах), которые отапливаются твердым печным бытовым топливом, в 20-километровой зоне от государственной границы с рф, или линии соприкосновения смогут получить по 19 400 гривен на одно домохозяйство получателя за весь отопительный сезон 2025/26.

Сейчас проект находится на общественном обсуждении и еще не принят правительством.

Напомним

В прошлом году украинцы, которые обогревают свое жилье дровами или углем, могли получить дополнительные субсидии для закупки твердого топлива.