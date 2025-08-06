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Партнеры пообещали предоставить более 3 млрд гривен на закупку бытового топлива на следующий отопительный сезон - Верещук

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Партнеры Украины пообещали более 3 млрд гривен на закупку бытового топлива для уязвимых домохозяйств на отопительный сезон 2025-2026 годов. Каждое домохозяйство может получить 19 400 гривен.

Партнеры пообещали предоставить более 3 млрд гривен на закупку бытового топлива на следующий отопительный сезон - Верещук

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что партнеры пообещали предоставить более 3 млрд гривен на закупку бытового топлива уязвимым домохозяйствам на следующий отопительный сезон. Об этом Верещук сообщила в Telegram, передает УНН.

Детали

Вместе с коллегами из Минсоцполитики провели рабочую встречу с представителями ключевых стран-доноров. Присутствовали старшие дипломаты из посольств США, ЕС, Германии, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Говорили о поддержке прифронтовых областей в зимний период. В частности, речь шла о денежной помощи уязвимым домохозяйствам для закупки бытового топлива. Доноры пообещали почти 3,5 млрд гривен, которые должны быть выплачены гражданам согласно определенным критериям уязвимости - по 19 400 гривен на одно домохозяйство за весь отопительный сезон 2025 - 2026 годов

- сообщила Верещук.

Она подчеркнула, что благодаря финансовой поддержке партнеров сотни тысяч уязвимых граждан на прифронтовых территориях смогут пройти зиму с теплом в домах.

Дополнение

На сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины обнародован проект постановления о предоставлении одноразовой денежной помощи населению, проживающему в прифронтовых регионах Украины, в течение отопительного сезона на приобретение твердого печного бытового топлива за средства международных партнеров.

Согласно проекту, люди, проживающие в жилых домах, жилых помещениях (жилых комнатах), которые отапливаются твердым печным бытовым топливом, в 20-километровой зоне от государственной границы с рф, или линии соприкосновения смогут получить по 19 400 гривен на одно домохозяйство получателя за весь отопительный сезон 2025/26.

Сейчас проект находится на общественном обсуждении и еще не принят правительством.

Напомним

В прошлом году украинцы, которые обогревают свое жилье дровами или углем, могли получить дополнительные субсидии для закупки твердого топлива.

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаполитика
Министерство социальной политики Украины
Швейцария
Европейский Союз
Норвегия
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Ирина Верещук