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Партнери пообіцяли надати понад 3 млрд гривень на закупівлю побутового палива на наступний опалювальний сезон - Верещук

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Партнери України пообіцяли понад 3 млрд гривень на закупівлю побутового палива для вразливих домогосподарств на опалювальний сезон 2025-2026 років. Кожне домогосподарство може отримати 19 400 гривень.

Партнери пообіцяли надати понад 3 млрд гривень на закупівлю побутового палива на наступний опалювальний сезон - Верещук

Заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що партнери пообіцяли надати понад 3 млрд гривень на закупівлю побутового палива вразливим домогосподарствам на наступний опалювальний сезон. Про це Верещук повідомила в Telegram, передає УНН.

Деталі

Разом із колегами з Мінсоцполітики провели робочу зустріч із представниками ключових країн-донорів. Були присутні старші дипломати з посольств США, ЄС, Німеччини, Великої Британії, Норвегії та Швейцарії. Говорили про підтримку прифронтових областей у зимовий період. Зокрема, йшлося про грошову допомогу вразливим домогосподарствам для закупівлі побутового палива. Донори пообіцяли майже 3,5 млрд гривень, які мають бути виплачені громадянам згідно з певними критеріями вразливості - по 19 400 гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2025 - 2026 років 

- повідомила Верещук.

Вона наголосила, що завдяки фінансовій підтримці партнерів сотні тисяч вразливих громадян на прифронтових територіях зможуть пройти зиму з теплом у домівках.

Доповнення

На сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України оприлюднено проєкт постанови щодо надання одноразової грошової допомоги населенню, що мешкає в прифронтових регіонах України, протягом опалювального сезону на придбання твердого пічного побутового палива за кошти міжнародних партнерів.

Відповідно до проєкту, люди, що проживають у житлових будинках, житлових приміщеннях (житлових кімнатах), які опалюються твердим пічним побутовим паливом, у 20-кілометровій зоні від державного кордону з рф, або лінії зіткнення зможуть отримати по 19 400 гривень на одне домогосподарство одержувача за весь опалювальний сезон 2025/26.

Наразі проєкт перебуває на громадському обговоренні та ще не ухвалений урядом.

Нагадаємо

Минулого року українці, які обігрівають своє житло дровами чи вугіллям, могли отримати додаткові субсидії для закупівлі твердого палива.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Міністерство соціальної політики України
Швейцарія
Європейський Союз
Норвегія
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Ірина Верещук