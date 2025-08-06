Партнери пообіцяли надати понад 3 млрд гривень на закупівлю побутового палива на наступний опалювальний сезон - Верещук

Заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що партнери пообіцяли надати понад 3 млрд гривень на закупівлю побутового палива вразливим домогосподарствам на наступний опалювальний сезон. Про це Верещук повідомила в Telegram, передає УНН.

Деталі

Разом із колегами з Мінсоцполітики провели робочу зустріч із представниками ключових країн-донорів. Були присутні старші дипломати з посольств США, ЄС, Німеччини, Великої Британії, Норвегії та Швейцарії. Говорили про підтримку прифронтових областей у зимовий період. Зокрема, йшлося про грошову допомогу вразливим домогосподарствам для закупівлі побутового палива. Донори пообіцяли майже 3,5 млрд гривень, які мають бути виплачені громадянам згідно з певними критеріями вразливості - по 19 400 гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2025 - 2026 років - повідомила Верещук.

Вона наголосила, що завдяки фінансовій підтримці партнерів сотні тисяч вразливих громадян на прифронтових територіях зможуть пройти зиму з теплом у домівках.

Доповнення

На сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України оприлюднено проєкт постанови щодо надання одноразової грошової допомоги населенню, що мешкає в прифронтових регіонах України, протягом опалювального сезону на придбання твердого пічного побутового палива за кошти міжнародних партнерів.

Відповідно до проєкту, люди, що проживають у житлових будинках, житлових приміщеннях (житлових кімнатах), які опалюються твердим пічним побутовим паливом, у 20-кілометровій зоні від державного кордону з рф, або лінії зіткнення зможуть отримати по 19 400 гривень на одне домогосподарство одержувача за весь опалювальний сезон 2025/26.

Наразі проєкт перебуває на громадському обговоренні та ще не ухвалений урядом.

Нагадаємо

Минулого року українці, які обігрівають своє житло дровами чи вугіллям, могли отримати додаткові субсидії для закупівлі твердого палива.