Українцям, які опалюють будинки дровами чи вугіллям, можуть збільшити субсидію - Мінсоцполітики

Українці, які обігрівають своє житло дровами чи вугіллям, можуть отримати додаткові субсидії для закупівлі твердого палива. Про це заявили у Мінсоцполітики, передає УНН.

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У відомстві пояснили, що за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), у Мінсоцполітики ініціювали продовження додаткових субсидій для родин, які обігрівають своє житло дровами чи вугіллям.

Ця програма триває з минулого року, тоді кошти на придбання твердого побутового палива взимку отримали близько 460 тис.домогосподарств на загальну суму 3,3 млрд грн.

15 жовтня Уряд ухвалив відповідну постанову. Ії реалізація дасть можливість близько 500 тис. домогосподарств з числа отримувачів пільг та житлових субсидій отримати виплату у збільшеному в кілька разів розмірі. Розмір розраховується індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарства, і максимально може сягнути до 21 тис.грн - заявив в Мінсоцполітики.

У відомстві підкреслили, що чим менші доходи родини, тим більшу частину витрат на паливо, в межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери. Проект діятиме протягом кількох місяців.

Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій, які найбільше потребують такої підтримки. Тому додаткова виплата надаватиметься громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період. (...) Орієнтовно українці зможуть отримати виплати до кінця грудня 2024 р - заявили в Міністерстві.

Як отримати додаткову субсидію ?

У Міністерстві наголошують - якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди НЕ потрібно. Усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача Пенсійний фонд вже має.

Якщо пільга або субсидія ще не призначена, але Ви потребуєте підтримки держави – необхідно звернутися за нею до ПФУ у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву - підсумували у Мінсоцполітики.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні 2,8 млн родин користуються житловими субсидіями та пільгами, а за 9 місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 млрд гривень.