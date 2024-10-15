Цьогоріч держава вже спрямувала 28,2 млрд гривень на виплату субсидій - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що за 9 місяців на субсидії виділено 28,2 млрд грн. Виплати триватимуть, коштів у бюджеті достатньо, а розмір субсидій на опалювальний сезон перераховується автоматично.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні 2,8 млн родин користуються житловими субсидіями та пільгами, а за 9 місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 млрд гривень. Прем’єр запевнив, що виплата субсидій триватиме, адже коштів у державному бюджеті закладено достатньо. Про це Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
2,8 млн родин користуються житловими субсидіями та пільгами. За 9 місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 млрд гривень. Така підтримка триватиме. Розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховується Пенсійним фондом. Коштів у державному бюджеті закладено достатньо
Нагадаємо
Українці можуть отримати субсидію навіть попри борги за житлово-комунальні послуги. Умовою для цього є - регулярні поточні платежі і поступова виплата боргу.