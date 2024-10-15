В этом году государство уже направило 28,2 млрд гривен на выплату субсидий - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что за 9 месяцев на субсидии выделено 28,2 млрд грн. Выплаты будут продолжаться, средств в бюджете достаточно, а размер субсидий на отопительный сезон пересчитывается автоматически.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине 2,8 млн семей пользуются жилищными субсидиями и льготами, а за 9 месяцев этого года государство направило на эти выплаты 28,2 млрд гривен. Премьер заверил, что выплата субсидий будет продолжаться, ведь средств в государственном бюджете заложено достаточно. Об этом Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
2,8 млн семей пользуются жилищными субсидиями и льготами. За 9 месяцев этого года государство направило на эти выплаты 28,2 млрд гривен. Такая поддержка будет продолжаться. Размер выплат на отопительный сезон автоматически пересчитывается Пенсионным фондом. Средств в государственном бюджете заложено достаточно
Напомним,
Украинцы могут получить субсидию даже несмотря на долги за жилищно-коммунальные услуги. Условием для этого является - регулярные текущие платежи и постепенная выплата долга.