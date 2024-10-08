У Мінсоцполітики пояснили, як отримати субсидію попри наявні борги за комуналку
Київ • УНН
Українці з боргами за комунальні послуги можуть отримати субсидію за умови регулярних платежів і поступової виплати боргу. Необхідно укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальниками послуг.
Українці можуть отримати субсидію навіть попри борги за житлово-комунальні послуги. Умовою для цього є - регулярні поточні платежі і поступова виплата боргу. Про це заявили в Міністерстві соціальної політики України, передає УНН.
Деталі
У відомстві наголошують, що житлова субсидія – це державна допомога, що має цільове призначення, а саме оплату спожитих житлово-комунальних послуг.
Таким чином держава надає його найбільш вразливим українцям, щоби зменшити навантаження на їхній сімейний бюджет при сплаті житлово-комунальних послуг.
Коли ж родина, отримуючи субсидію, накопичує борги за житлово-комунальні послуги, вона використовує цей інструмент підтримки від держави не за призначенням. Тому одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів
У Відомстві пояснюють - якщо ви отримували субсидію й у вас є заборгованість за житлово-комунальні послуги, надання субсидії припиняється.
Жодних змін у нарахуванні субсидії не передбачається - Мінсоцполітики01.10.24, 14:10 • 12310 переглядiв
Проте ви можете погасити заборгованість поступово. Для цього необхідно укласти з постачальниками комунальних послуг договори про реструктуризацію заборгованості.
Якщо регулярно сплачувати борг і не пропускати поточні платежі, можна розраховувати на субсидію. Тоді при зверненні за субсидією потрібно долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги. Борг за комунальні платежі можна реструктурувати на строк до 60 місяців, залежно від суми заборгованості та доходів боржника
Нагадаємо
З 1 жовтня в Україні проведуть перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025. Більшості громадян перерахують автоматично, але деяким категоріям необхідно звернутися до Пенсійного фонду.