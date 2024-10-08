В Минсоцполитики объяснили, как получить субсидию несмотря на имеющиеся долги за коммуналку

Украинцы могут получить субсидию даже несмотря на долги за жилищно-коммунальные услуги. Условием для этого является - регулярные текущие платежи и постепенная выплата долга. Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что жилищная субсидия - это государственная помощь, имеющая целевое назначение, а именно оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом государство предоставляет его наиболее уязвимым украинцам, чтобы уменьшить нагрузку на их семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Когда же семья, получая субсидию, накапливает долги за жилищно-коммунальные услуги, она использует этот инструмент поддержки от государства не по назначению. Поэтому одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей

В Ведомстве объясняют - если вы получали субсидию и у вас есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предоставление субсидии прекращается.

Никаких изменений в начислении субсидии не предвидится - Минсоцполитики

Однако вы можете погасить задолженность постепенно. Для этого необходимо заключить с поставщиками коммунальных услуг договоры о реструктуризации задолженности.

Если регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, можно рассчитывать на субсидию. Тогда при обращении за субсидией нужно приложить копию договора о реструктуризации с поставщиком услуги. Долг за коммунальные платежи можно реструктуризировать на срок до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и доходов должника