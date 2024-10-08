В Минсоцполитики объяснили, как получить субсидию несмотря на имеющиеся долги за коммуналку
Киев • УНН
Украинцы с долгами за коммунальные услуги могут получить субсидию при условии регулярных платежей и постепенной выплаты долга. Необходимо заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг.
Украинцы могут получить субсидию даже несмотря на долги за жилищно-коммунальные услуги. Условием для этого является - регулярные текущие платежи и постепенная выплата долга. Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что жилищная субсидия - это государственная помощь, имеющая целевое назначение, а именно оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.
Таким образом государство предоставляет его наиболее уязвимым украинцам, чтобы уменьшить нагрузку на их семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Когда же семья, получая субсидию, накапливает долги за жилищно-коммунальные услуги, она использует этот инструмент поддержки от государства не по назначению. Поэтому одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей
В Ведомстве объясняют - если вы получали субсидию и у вас есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предоставление субсидии прекращается.
Никаких изменений в начислении субсидии не предвидится - Минсоцполитики1 октября 2024, 11:10 • 11966 просмотров
Однако вы можете погасить задолженность постепенно. Для этого необходимо заключить с поставщиками коммунальных услуг договоры о реструктуризации задолженности.
Если регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, можно рассчитывать на субсидию. Тогда при обращении за субсидией нужно приложить копию договора о реструктуризации с поставщиком услуги. Долг за коммунальные платежи можно реструктуризировать на срок до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и доходов должника
Напомним,
С 1 октября в Украине проведут перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025. Большинству граждан пересчитают автоматически, но некоторым категориям необходимо обратиться в Пенсионный фонд.