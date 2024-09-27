Перерахунок субсидій з 1 жовтня: кому необхідно додатково звернутись до ПФУ

В Україні 1 жовтня проведуть перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Втім не для всіх громадян перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. В Пенсійному фонді розповіли, кому необхідно додатково звернутись за призначенням субсидії, передає УНН.

Деталі

Для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі – без потреби додаткових звернень.

Субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії

Особам, які не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримати.

Особам, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

Особам, що мали заборгованість, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації.

Куди та як подати документи

Особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду.

Поштою на адресу територіального органу Фонду.

Онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, ЦНАПи та через "Портал Дія".

Які терміни подання документів

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення.

Доповнення

Для визначення права на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2024 року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року.

Розмір субсидії буде автоматично перерахований, з урахуванням нових тарифів на електроенергію