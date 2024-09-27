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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перерасчет субсидий с 1 октября: кому необходимо дополнительно обратиться в ПФУ

Перерасчет субсидий с 1 октября: кому необходимо дополнительно обратиться в ПФУ

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 11:48  •  3260 просмотра

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С 1 октября в Украине проведут перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025. Большинству граждан пересчитают автоматически, но некоторым категориям необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

В Украине 1 октября проведут перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Впрочем не для всех граждан перерасчет произойдет в автоматическом режиме. В Пенсионном фонде рассказали, кому необходимо дополнительно обратиться за назначением субсидии, передает УНН.

Детали

Для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически пересчитают субсидию домохозяйствам, чья субсидионная выплата в летний период составляла 0 грн.

Людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищная субсидия будет начислена в автоматическом режиме - без необходимости дополнительных обращений.

Субсидия на оплату ЖКУ назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

  • на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии

  • Лицам, которые не были получателями этой помощи от государства и только планируют ее получить.
  • Лицам, которые получали жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.
  • Лицам, имевшим задолженность, которую удалось погасить / оформить договор реструктуризации.

Куда и как подать документы

  • Лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда.
  • По почте в адрес территориального органа Фонда.
  • Онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, ЦНАПы и через «Портал Дія».

Какие сроки подачи документов

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря - с месяца, в котором состоялось обращение.

Дополнение 

Для определения права на назначение жилищной субсидии на отопительный сезон 2024-2025 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2024 года. Для пенсионеров, которые не имели других доходов, кроме пенсии, учитывается сумма пенсии за август 2024 года.

Размер субсидии будет автоматически пересчитан, с учетом новых тарифов на электроэнергию4 июня 2024, 12:24 • 15939 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономика