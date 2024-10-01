Никаких изменений в начислении субсидии не предвидится - Минсоцполитики

Министерство социальной политики не планирует изменений в начислении субсидий, а процесс подачи заявлений остается упрощенным с весны 2023 года. Для получения субсидии на отопительный сезон необходимо подать документы до конца ноября.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона, передает УНН.

Никаких изменений в начислении субсидии не предвидится. Последние большие изменения были еще весной 2023 года, когда мы существенно упростили процедуру назначения заявлений на субсидию - рассказала Марчак.

Она рассказала, что для того, чтобы получить субсидию до начала отопительного сезона нужно подать документы не позднее конца ноября этого года.

Если до конца ноября, вы подаете заявление на субсидию, то она назначается вам в начале октября. Если документы вы подали уже после 1 декабря, тогда субсидия будет начисляться с того месяца, когда такое заявление подано - добавила первый заместитель министра социальной политики.

По ее словам, право на субсидию имеет любой человек, который чувствует, что размер платежки коммунальных услуг для него очень велики. Статус, количество членов семьи или другие признаки - не важны, нужна информация только о финансово-имущественном состоянии.

Если у вас возникла задолженность и она меньше 2 месяцев - это не проблема, но если она длиннее 3 месяцев, то вам могут прекратить начисление субсидий, пока вы не погасите задолженность или не договоритесь о ее реструктуризации поставщиками ЖКУ - рассказала Марчак.

Заместитель министра социальной политики говорит, что размер субсидии зависит от тарифов на доходы домохозяйства, поэтому соответственно он калибруется каждого места по результатам изменений.

Поскольку изменений тарифов не предвидится, то соответственно пересматривать размер субсидий не будут, но когда мы говорим о зимнем периоде, то размер выплат намного больше чем в течение летнего периода - добавила она.

Марчак отметила, что на этот год и следующий забюджетовали достаточно средств для выплат субсидий.

«В текущем году мы ожидаем, что на зимний отопительный сезон в субсидиях будут нуждаться 1,5 млн домохозяйств», - добавила заместитель министра социальной политики.

Напомним

В Украине 1 октября проведут перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Впрочем не для всех граждан перерасчет произойдет в автоматическом режиме. В Пенсионном фонде рассказали, кому необходимо дополнительно обратиться за назначением субсидии.