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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцам, которые отапливают дома дровами или углем, могут увеличить субсидию - Минсоцполитики

Украинцам, которые отапливают дома дровами или углем, могут увеличить субсидию - Минсоцполитики

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 16:48  •  7617 просмотра

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Минсоцполитики инициировало продление дополнительных субсидий для семей, которые отапливают жилье дровами или углем. Около 500 тыс. домохозяйств смогут получить выплаты до 21 тыс. грн до конца декабря 2024 года.

Украинцы, которые обогревают свое жилье дровами или углем, могут получить дополнительные субсидии для закупки твердого топлива. Об этом заявили в Минсоцполитики, передает УНН

Детали 

В ведомстве пояснили, что при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Минсоцполитики инициировали продление дополнительных субсидий для семей, которые обогревают свое жилье дровами или углем. 

Эта программа продолжается с прошлого года, тогда средства на приобретение твердого бытового топлива зимой получили около 460 тыс. домохозяйств на общую сумму 3,3 млрд грн.

15 октября Правительство приняло соответствующее постановление. Его реализация даст возможность около 500 тыс. домохозяйств из числа получателей льгот и жилищных субсидий получить выплату в увеличенном в несколько раз размере. Размер рассчитывается индивидуально, в зависимости от уровня доходов домохозяйства, и максимально может достичь до 21 тыс.грн

- заявил в Минсоцполитики. 

В ведомстве подчеркнули, что чем меньше доходы семьи, тем большую часть расходов на топливо, в пределах норматива, оплатит государство и международные партнеры. Проект будет действовать в течение нескольких месяцев.

Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий, которые больше всего нуждаются в такой поддержке. Поэтому дополнительная выплата будет предоставляться гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период. (...)  Ориентировочно украинцы смогут получить выплаты до конца декабря 2024 г

- заявили в Министерстве. 

Как получить дополнительную субсидию ? 

В Министерстве отмечают - если вы уже получаете субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, то специально обращаться никуда НЕ нужно. Всю необходимую информацию для зачисления средств на карточный счет получателя Пенсионный фонд уже имеет. 

Если льгота или субсидия еще не назначена, но Вы нуждаетесь в поддержке государства - необходимо обратиться за ней в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление 

- подытожили в Минсоцполитики. 

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине 2,8 млн семей пользуются жилищными субсидиями и льготами, а за 9 месяцев этого года государство направило на эти выплаты 28,2 млрд гривен. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоЭкономика