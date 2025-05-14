В каждой украинской школе должен преподавать ветеран или ветеранка - Верещук
Киев • УНН
В каждой школе Украины курс "Защита Украины" будет преподавать ветеран. Минобразования и Минветеранов издадут соответствующий приказ уже на этой неделе.
Школьный курс "Защита Украины" должен преподавать ветеран или ветеранка, которые должны работать в каждой школе. Соответствующий приказ должен выйти уже на этой неделе. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, передает УНН.
Детали
В каждой украинской школе должен быть ветеран или ветеранка. Именно они должны преподать курс "Защита Украины". Лучше них никто не научит детей, что такое защищать свое государство
Верещук добавила, что это требует параллельного обучения достаточного количества ветеранов быть инструкторами "Защиты Украины" в средних школах, чтобы совместить патриотическое образование с трудоустройством ветеранов.
Соответствующий совместный приказ Минобразования и Минветеранов должен выйти уже на этой неделе
Заместитель руководителя ОП отметила, что бюджет Минобразования и соответственно отсюда вытекает еще одна проблема - низкие зарплаты. Но, по словам Верещук, решение есть.
Я убеждена: местные общины имеют возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов. Потому что, когда ветеран обучает детей - у страны есть будущее
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