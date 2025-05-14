В каждой украинской школе должен преподавать ветеран или ветеранка - Верещук

Школьный курс "Защита Украины" должен преподавать ветеран или ветеранка, которые должны работать в каждой школе. Соответствующий приказ должен выйти уже на этой неделе. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, передает УНН.

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В каждой украинской школе должен быть ветеран или ветеранка. Именно они должны преподать курс "Защита Украины". Лучше них никто не научит детей, что такое защищать свое государство - отметила она.

Верещук добавила, что это требует параллельного обучения достаточного количества ветеранов быть инструкторами "Защиты Украины" в средних школах, чтобы совместить патриотическое образование с трудоустройством ветеранов.

Соответствующий совместный приказ Минобразования и Минветеранов должен выйти уже на этой неделе - сообщила Верещук.

Заместитель руководителя ОП отметила, что бюджет Минобразования и соответственно отсюда вытекает еще одна проблема - низкие зарплаты. Но, по словам Верещук, решение есть.

Я убеждена: местные общины имеют возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов. Потому что, когда ветеран обучает детей - у страны есть будущее - подчеркнула она.

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