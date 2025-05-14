У кожній українській школі має викладати ветеран або ветеранка - Верещук

Шкільний курс "Захист України" має викладати ветеран або ветеранка, які повинні працювати у кожній школі. Відповідний наказ має вийти вже на цьому тижні. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, передає УНН.

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У кожній українській школі має бути ветеран або ветеранка. Саме вони мають викласти курс "Захист України". Краще них ніхто не навчить дітей, що таке захищати свою державу - зазначила вона.

Верещук додала, що це потребує паралельного навчання достатньої кількості ветеранів бути інструкторами "Захисту України" в середніх школах, аби поєднати патріотичну освіту із працевлаштуванням ветеранів.

Відповідний спільний наказ Міносвіти та Мінветеранів має вийти вже на цьому тижні - повідомила Верещук.

Заступниця керівника ОП зазначила, що бюджет Міносвіти й відповідно звідси витікає ще одна проблема - низькі зарплати. Але, за словами Верещук, рішення є.

Я переконана: місцеві громади мають можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів. Бо, коли ветеран навчає дітей — країна має майбутнє - наголосила вона.

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