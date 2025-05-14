У кожній українській школі має викладати ветеран або ветеранка - Верещук
Київ • УНН
У кожній школі України курс "Захист України" викладатиме ветеран. Міносвіти та Мінветеранів видадуть відповідний наказ вже цього тижня.
Шкільний курс "Захист України" має викладати ветеран або ветеранка, які повинні працювати у кожній школі. Відповідний наказ має вийти вже на цьому тижні. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, передає УНН.
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У кожній українській школі має бути ветеран або ветеранка. Саме вони мають викласти курс "Захист України". Краще них ніхто не навчить дітей, що таке захищати свою державу
Верещук додала, що це потребує паралельного навчання достатньої кількості ветеранів бути інструкторами "Захисту України" в середніх школах, аби поєднати патріотичну освіту із працевлаштуванням ветеранів.
Відповідний спільний наказ Міносвіти та Мінветеранів має вийти вже на цьому тижні
Заступниця керівника ОП зазначила, що бюджет Міносвіти й відповідно звідси витікає ще одна проблема - низькі зарплати. Але, за словами Верещук, рішення є.
Я переконана: місцеві громади мають можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів. Бо, коли ветеран навчає дітей — країна має майбутнє
Центри підготовки до нацспротиву запрацюють у кожному регіоні України18.04.25, 17:10 • 7684 перегляди