Центри підготовки до нацспротиву запрацюють у кожному регіоні України

У кожному регіоні України запрацюють центри підготовки громадян до національного спротиву. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.



Повідомляється, що відповідне доручення Президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства.

Документ напрацювали за координації заступниці керівника Офісу Глави держави Ірини Верещук. У робочих сесіях брали участь представники Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Сил територіальної оборони, обласних військових адміністрацій, а також громадських і волонтерських організацій.

Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА. Крім того, на ОВА покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міністерству оборони

Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід’ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства