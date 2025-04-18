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Центри підготовки до нацспротиву запрацюють у кожному регіоні України

Київ • УНН

 • 6054 перегляди

В кожному регіоні України будуть працювати центри підготовки громадян до національного спротиву. Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА.

Центри підготовки до нацспротиву запрацюють у кожному регіоні України

У кожному регіоні України запрацюють центри підготовки громадян до національного спротиву. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності. 

Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Центри підготовки громадян до національного спротиву запрацюють у кожному регіоні України

- інформує ОП.

Повідомляється, що відповідне доручення Президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства.

Документ напрацювали за координації заступниці керівника Офісу Глави держави Ірини Верещук. У робочих сесіях брали участь представники Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Сил територіальної оборони, обласних військових адміністрацій, а також громадських і волонтерських організацій.

Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА. Крім того, на ОВА покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міністерству оборони

- йдеться в повідомленні.

Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід’ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства

- наголосила Верещук.

Залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу: Зеленський підписав законопроєкт 15.04.25, 15:23 • 8836 переглядiв

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса повідомляв, що усі українці незалежно від статі повинні пройти військову службу в Збройних силах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
Ірина Верещук
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