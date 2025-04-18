Центри підготовки до нацспротиву запрацюють у кожному регіоні України
Київ • УНН
В кожному регіоні України будуть працювати центри підготовки громадян до національного спротиву. Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА.
У кожному регіоні України запрацюють центри підготовки громадян до національного спротиву. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності.
Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
Центри підготовки громадян до національного спротиву запрацюють у кожному регіоні України
Повідомляється, що відповідне доручення Президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства.
Документ напрацювали за координації заступниці керівника Офісу Глави держави Ірини Верещук. У робочих сесіях брали участь представники Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Сил територіальної оборони, обласних військових адміністрацій, а також громадських і волонтерських організацій.
Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА. Крім того, на ОВА покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міністерству оборони
Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.
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