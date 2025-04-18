Центры подготовки к нацсопротивлению заработают в каждом регионе Украины

В каждом регионе Украины заработают центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабинет министров принял постановление, утверждающее порядок создания и функционирования центров, а также требования к их деятельности.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.



Сообщается, что соответствующее поручение Президент Украины Владимир Зеленский дал во время встречи с представителями гражданского общества.

Документ разработан при координации заместителя руководителя Офиса Главы государства Ирины Верещук. В рабочих сессиях принимали участие представители Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Сил территориальной обороны, областных военных администраций, а также общественных и волонтерских организаций.

Руководителей центров будут назначать областные советы по представлению ОВА. Кроме того, на ОВА возлагаются обязанности по контролю, мониторингу и оценке их деятельности с ежеквартальным отчетом Министерству обороны

Силы ТрО будут утверждать типовую программу подготовки, а руководителями центров и инструкторами будут назначать прежде всего ветеранов. Инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных заведениях высшего образования.

Подготовка гражданских граждан к противодействию врагу является неотъемлемой составляющей нашей обороноспособности и одним из факторов сдерживания врага. Это также один из драйверов устойчивости и сплоченности общества